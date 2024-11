Milan: Fonseca, più preoccupato per il Cagliari che per il Real

agenzia

'Sono partite del tutto diverse, ora non possiamo perdere punti'

MILANO, 08 NOV – “Cagliari è importante per tutto, non possiamo perdere punti in questo momento. Vincere col Real non ha senso se poi non vinciamo col Cagliari. Sono più preoccupato oggi che alla vigilia col Real. In partite come quella col Real la cosa più brutta che può accadere è che non si abbia coraggio”. Lo dice il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, alla vigilia del match contro il Cagliari. “E’ importante rimanere con le cose buone fatte a Madrid, con quello spirito e coraggio – spiega il tecnico rossonero – ma a Cagliari sarà una partita diversa, dobbiamo essere un’altra squadra. Il giorno dopo ho smesso di pensare a Madrid e mi sono concentrato sul Cagliari, è una partita molto importante e avremo molto meno spazio”.

