Milan: Furlani ‘decide Cardinale, Zlatan influisce’

L'ad a Dazn, non abbiamo bisogno di fare cessioni importanti

MILANO, 16 APR – “Si è detto tanto su Zlatan. La leadership e le decisioni finali sono di RedBird e di Gerry Cardinale. Sotto di lui c’è un gruppo di lavoro. Ibra ha molta influenza sulla parte sportiva”: Così l’ad del Milan, Giorgio Furlani in un’intervista esclusiva condotta da Pierluigi Pardo nel programma ‘Supertele – leggero come un Pallone’, su Dazn. Il dirigente rossonero parla di ogni aspetto della gestione della squadra, dal mercato in cui esclude cessioni importanti. “Noi non abbiamo bisogno di fare cessioni per rientrare dalle perdite. Essendo una società in attivo, abbiamo possibilità di investire in partenza. Leao, Maignan e Theo Hernandez sono contenti di rimanere al Milan e hanno contratti lunghi”.

