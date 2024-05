Milan: Furlani, ‘infinitamente grati a Pioli’

agenzia

Faremo di tutto per essere più competitivi ma sarà lavoro mirato

MILANO, 25 MAG – “Infinitamente grati a Stefano Pioli”: è il riconoscimento dell’ad del Milan Giorgio Furlani all’allenatore rossonero nel giorno della sua ultima partita alla guida del Milan. “I risultati li sappiamo. Col mister siamo arrivati quattro anni di fila in Champions League dopo 7 anni che non ci andavamo, – ricorda Furlani – abbiamo vinto uno Scudetto 11 anni dopo dall’ultima volta, una semifinale di Champions… È un Milan completamente diverso oggi rispetto a quello che ha trovato lui. Siamo infinitamente grati”. L’ad evita di parlare di futuro e dell’uomo che si siederà sulla panchina rossonera. “Non parlerei di nomi o di candidati. Questa è una serata per celebrare Stefano Pioli, lasciamo a lui la serata. Il Milan del futuro faremo di tutto per renderlo competitivo e faremo un lavoro più mirato rispetto all’anno scorso quando abbiamo dovuto fare un cambiamento profondo della rosa”.

