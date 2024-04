Milan-Inter: show sugli spalti, tra coreografie e sfottò

agenzia

Ironia rossoneri su rivali che provocano su seconda stella

MILANO, 22 APR – Il derby sugli spalti prima ancora che in campo: gli ultras di Milan e Inter hanno dato spettacolo, come da tradizione, prima del fischio d’inizio della Stracittadina milanese. Tema centrale, ovviamente, lo scudetto che potrebbe essere aggiudicato già questa sera in caso di successo dell’Inter. Uno smacco su cui la Curva Sud rossonera ha cercato di ironizzare con un’imponente coreografia. Protagonista una collaboratrice domestica con tanto di grembiule che spazza sotto il tappeto dei topi rappresentanti gli interisti festanti per la seconda stella e la scritta “Nothing Change”. Una grande palla di vetro e la scritta: “Che questa fervida visione avveri il tuo peggior tormento. Il nostro destino, il vostro incubo”, è la risposta della Curva Nord dell’Inter che sa di colpire sul vivo i cugini rossoneri perché in caso di vittoria i nerazzurri festeggeranno lo scudetto numero venti della propria storia proprio nel derby. Ma le frecciatine a distanza e gli sfottò sono destinati a continuare per tutta la partita, tanto che gli ultras del Milan dopo appena 5′ dall’inizio del match hanno esposto lo striscione: “La matematica non è un’opinione sul campo sono diciannove”.

