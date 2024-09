Milan: Leao e Theo dal 1′ e Abraham in attacco

agenzia

Morata recupera dall'infortunio e sarà convocato col Venezia

MILANO, 12 SET – Rafael Leao e Theo Hernandez dovrebbero tornare titolari contro il Venezia sabato sera a San Siro dopo l’esclusione durante la sfida contro la Lazio per scelta tecnica. Paulo Fonseca, infatti, anche per evitare altri casi all’interno della squadra, dovrebbe tornare alla formazione tipo. Il tecnico portoghese può sorridere anche per il rientro di Alvaro Morata che aveva saltato le ultime due partite per un problema fisico. Difficile però che lo spagnolo venga impiegato già sabato sera con la maglia da titolare, l’obiettivo è infatti evitare di affrettare i tempi per averlo certamente a disposizione contro Liverpool e nel derby. Sarà quindi Abraham a giocare dal 1′ dopo la prova convincente con la Lazio.

