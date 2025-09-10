Milan: Leao, ho lesione per cui è meglio non prendere rischi

agenzia

'A disposizione di Allegri, posso giocare sia punta sia esterno'

MILANO, 10 SET – “Infortunio? Stiamo lavorando per tornare al più presto possibile ma è una lesione per la quale non si possono prendere rischi”: così l’attaccante del Milan Rafael Leao al premio Gentleman Fair Play. “Io centravanti? Posizione che conosco bene – ha aggiunto parlando dal palco -, l’allenatore ha grande esperienza e io sono a disposizione per giocare punta o esterno”.

