Milan: Leao saluta Theo Hernandez ‘mi mancherai’

agenzia

Non doveva finire così, farò il tifo per te 'Theao'

MILANO, 07 LUG – Sentirò la tua mancanza, non doveva finire così”: Rafael Leao con un messaggio su Instagram saluta Theo Hernandez che lascia il Milan per l’Al-Hilal. “Mio fratello, mio compagno di tante battaglie, insieme abbiamo vissuto tanti momenti belli e difficili – le parole del portoghese – ma è stato un piacere poter condividere lo spogliatoio e il campo con te, fratello mio. Ti auguro tutta la fortuna del mondo in questa nuova fase. Sentirò moltissimo la tua mancanza, perché col passare degli anni sei diventato una persona importante per me. Non doveva finire in questo modo, ma la vita è fatta di sfide. Buona fortuna in questo nuovo cammino, come sempre farò il tifo per te e per noi! Theao”.

