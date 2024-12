Milan, lesione al bicipite femorale per Loftus Cheek

agenzia

Per Alvaro Morata escluse lesioni agli adduttori

MILANO, 12 DIC – Lesione al bicipite femorale destro per Rubén Loftus Cheek. Lo fa sapere il Milan. Al centrocampista verrà effettuata una nuova valutazione clinico-strumentale fra 7-10 giorni. Per Alvaro Morata, invece, anche lui sostituito nel primo tempo della sfida contro la Stella Rossa, trauma elongativo in regione adduttoria. L’esame ha escluso lesioni ai muscoli adduttori.

