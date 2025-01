Milan: lesione al bicipite femorale per Thiaw

agenzia

Controllo tra 10 giorni, Pulisic e Morata solo affaticamento

MILANO, 15 GEN – Lesione al bicipite femorale per Malick Thiaw. Lo rende noto il Milan. Il difensore farà un controllo fra 7-10 giorni. Buone notizie invece per Pulisic e Morata che hanno accusato un affaticamento muscolare durante la partita di ieri contro il Como, ma per entrambi gli esami eseguiti oggi hanno escluso lesioni muscolari.

