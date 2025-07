E’ calcio di luglio ma il Milan di Allegri già stupisce: quattro gol al Liverpool

calcio

È già il Milan di Allegri, o per lo meno si vede già la sua mano. Ovviamente è solo la seconda amichevole estiva, la squadra non è ancora al completo e si aspetta Jashari (per cui sarebbe pronto il rilancio), la strada è ancora lunga e i test prestagionali non devono sbilanciare troppo i giudizi, ma il Milan che ha battuto il Liverpool 4-2 ad Hong Kong ha lasciato sensazioni positive, in una partita caratterizzata anche dal ricordo-tributo di Diogo Jota. Compatto e unito in difesa, tanto da vedere i due ‘centravantì Leao e Pulisic a supportare costantemente nello retrovie, e pericolosissimo nei contropiedi. Dopotutto di fronte (anche se privo di alcuni titolari) c’era il Liverpool campione d’Inghilterra. Nel calcio d’estate vincere serve soprattutto per il morale e dopo un’annata come quella appena conclusa, ai rossoneri serve tutta la positività possibile.

«La cosa più bella ed importante di cui sono contento di questi venti giorni di lavoro è che la squadra ha un atteggiamento propositivo, ha alzato di molto il livello di sofferenza. Questo fa si che quando abbiamo la palla proviamo a giocare, quando non la abbiamo tutti insieme difendiamo bene», spiega Allegri in conferenza. Magari non sarà un calcio spumeggiante, probabilmente Salah e compagni avrebbero usato più cinismo in una gara ufficiale, ma il Milan doveva trovare stabilità difensiva e lo sta facendo. Poi davanti, questa volta a fare la differenza è stato Leao. Suo il gol che ha sbloccato la partita, su lancio lungo di Pulisic e mettendo fuori causa Van Dijk, una rete contro i Reds che ha voluto dedicare al compagno di Nazionale Diogo Jota prima mimando con le dita il 20, suo numero di maglia, poi raccogliendosi nel ricordo a mani giunte e occhi chiusi. Ma la partita di Leao non si ferma al gol. Ha confezionato gran parte delle occasioni offensive del Milan mettendo in condizione i compagni di fare la differenza. “Leao ha fatto molto bene da centravanti, così come tutta la squadra che sta lavorando bene in questa pre season. E’ un giocatore importante, ha qualità straordinarie. Sta crescendo e ha l’età matura per fare una stagione importante», la carezza di Allegri che vuole e spera di avere il miglior Leao delle ultime stagioni.