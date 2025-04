Milan; Maignan sta bene, dimesso da ospedale

agenzia

Riposo assoluto fino a martedì, poi sarà rivalutato

MILANO, 12 APR – Il portiere del Milan Mike Maignan, coinvolto ieri sera in un duro scontro di gioco con il compagno di squadra Jimenez durante la sfida contro l’Udinese, è stato dimesso dall’ospedale di Udine dove ha passato la notte in osservazione per il trauma cranico subìto. Il giocatore sta bene e dovrà restare a riposo assoluto fino a martedì quando sarà rivalutato. Lo fa sapere il Milan.

