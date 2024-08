Milan: Morata, “Eravamo morti, ma se durava altri 5′ vincevamo”

agenzia

"Un esordio non bellissimo. Pronto a dare tutto per la maglia"

ROMA, 17 AGO – “Non è stato un esordio bellissimo in casa ed è il primo messaggio, il secondo è che la squadra era praticamente morta e invece se durava altri cinque minuti vincevamo. Siamo il Milan, speriamo di poter vincere: non posso promettere titoli nè gol, ma di dare tutto per la maglia”. Così Alvaro Morata ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio rocambolesco con il Torino.

