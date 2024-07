Milan: Morata ringrazia Adli che gli ha ceduto la maglia n.7

agenzia

Messaggio su Instagram dello spagnolo al compagno di squadra

MILANO, 19 LUG – “Adli, non ci conosciamo ancora ma hai fatto un bellissimo gesto. Grazie, ci vediamo presto”: parla così, in una storia su Instagram, Alvaro Morata, l’attaccante spagnolo che nel giorno dell’ufficialità del suo trasferimento al Milan ringrazia il compagno di squadra francese per avergli ceduto la maglia n.7.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA