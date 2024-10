Milan Napoli del 29 ottobre in chiaro e gratis per tutti: la svolta storica di Dazn

serie A

L'ultima volta era accaduto con un Juve Samp nel 1996

La Serie A torna a offrire la possibilità di vedere partite in chiaro. Milan-Napoli, annuncia Dazn, sarà trasmessa gratuitamente marftedì 29 ottobre alle 20:45 sulla piattaforma digitale che detiene i diritti tv della massima serie. L’ultima partita visibile gratuitamente risale ad un Juventus-Sampdoria del 13 aprile 1996.

Dazn con l’anticipo del 10mo turno offre la prima di cinque partite gratuite a stagione all’interno del pacchetto “Try and buy”. “Trasmettere in chiaro per la prima volta dopo quasi 30 anni un big match segna una svolta storica, e lo è ancora di più se consideriamo che sarà in diretta esclusiva streaming su DAZN senza necessità di abbonarsi. Si tratta di un’opportunità straordinaria che abbiamo fortemente voluto e che ci permetterà di portare le emozioni de grande calcio italiano a un numero di tifosi ancora più grande”, afferma Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia.

