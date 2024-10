Milan-Napoli: rossoneri senza Leao e Pulisic

agenzia

Febbre per lo statunitense, Conte con Politano, Lukaku, Kvara

MILANO, 29 OTT – Leao e Pulisic out per il Milan che affronta il Napoli a San Siro. Il portoghese resta in panchina per scelta tecnica, mentre Pulisic è escluso dall’undici titolare per febbre. Due assenze che si uniscono alle squalifiche di Reijnders e Theo Hermandez oltre agli infortuni di Abraham e Jovic. In campo per i rossoneri quindi Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor e Morata. Nel Napoli di Conte, capolista e all’inizio di una serie verità con sfide impegnative, schiera a San Siro il trio Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

