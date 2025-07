Milan: nel test con Liverpool nel ricordo di Diogo Jota

agenzia

Leao dedica il gol dell'1-0 al compagno di Nazionale scomparso

MILANO, 26 LUG – Ricordo di Diogo Jota durante la partita tra Liverpool e Milan a Hong Kong. Al 20′ del primo tempo (numero di maglia con i Reds del portoghese) è partito un lungo applauso dal pubblico. Anche in campo Leao, dopo il gol che ha portato in momentaneo vantaggio il Milan, ha dedicato l’esultanza al compagno di nazionale morto di recente in un incidente stradale facendo il segno del 20 con le mani per poi unirle nel raccoglimento. Il Liverpool sta giocando con il lutto al braccio e sugli spalti nel pre partita la coreografia DJ20 era dedicata al giocatore.

