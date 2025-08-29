Milan: Nkunku arrivato a Milano, in mattinata visite mediche

agenzia

Prelevato dal Chelsea per circa 40 milioni

MILANO, 28 AGO – Cristopher Nkunku è arrivato a Milano e domani mattina svolgerà le visite mediche. Il club rossonero ha infatti trovato in giornata l’accordo con il Chelsea per il trasferimento a titolo definito del giocatore per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Per lui è pronto un contratto di quattro anni con il club rossonero. È l’ottavo acquisto del Milan in questa sessione di calciomercato.

