Milan: Pioli, farò giocare tutti ma Theo Hernandez influenzato

Per noi è stata una settimana serena a obiettivi raggiunti

MILANO, 17 MAG – “Theo ha avuto un attacco influenzale e non so se ce la farà domani. Ho detto alla squadra che se riuscirò farò giocare tutti nelle ultime due partite”: lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Torino. Il Milan ha la certezza matematica del secondo posto in classifica: “È stata una buona settimana, gli obiettivi raggiunti ci hanno permesso di essere più sereni e la serenità ci aiuterà a fare una buona partita domani. Juric lo stimo tanto, è difficile giocare contro di lui. Ha fatto un ottimo lavoro ma so che per il blasone che ha il Torino per l’ambiente è difficile accettare stagioni di medio livello”.

