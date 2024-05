Milan: Pioli, ‘rispettiamo protesta tifosi e dovevamo vincere’

agenzia

Sostituzione Leao? Nessun gesto forte, era poco dentro area

MILANO, 05 MAG – “La prestazione l’abbiamo fatta ma non siamo riusciti a portare a casa una vittoria che sarebbe stata molto importante per la classifica, non vinciamo da quattro partite in campionato. I tifosi hanno scelto questo tipo di protesta e bisogna solo rispettarli”: lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli dopo il pareggio con il Genoa a San Siro, partita giocata nel silenzio dello sciopero del tifo della Curva Sud. Delude, ancora una volta, Rafael Leao che è uscito tra i fischi al momento della sostituzione a metà del secondo tempo. “Quando faccio i cambi – spiega Pioli a Dazn – non penso di fare una cosa forte o di dimostrare qualcosa. Rafa è stato troppo poco dentro l’area avversaria, avevo bisogno di un attaccante esterno che lo facesse di più e Noah lo ha fatto. Non tutte le partite sono uguali e non tutte le prestazioni sono dello stesso livello”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA