Milan: Pioli, si parla di tutto tranne che delle partite

agenzia

'La stagione non è finita, c'è grande senso di responsabilità"

MILANO, 04 MAG – “Non deve essere complicato il mio compito. Si parla di tutto meno che delle partite, ma noi lavoriamo per preparare le partite. Abbiamo un grande senso di responsabilità e il futuro si vedrà a fine campionato”: lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro il Genoa. “Abbiamo l’occasione di dimostrare di essere un gruppo coeso e compatto. Non possiamo cambiare il passato – ammette l’allenatore rossonero – ma possiamo applicarci sul presente. Il lavoro non è finito”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA