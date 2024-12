Milan: ricorso al Tar per sospensione gara col Bologna

agenzia

Decisione sindaco 'iniqua,incoerente e priva di giustificazioni'

MILANO, 11 DIC – Il Milan ha depositato il ricorso al Tar di Emilia Romagna e Bologna, per l’annullamento e l’accertamento dell’illegittimità dell’ordinanza del sindaco di Bologna Matteo Lepore che ha disposto la sospensione della partita tra Bologna e Milan il 26 ottobre scorso a causa dell’alluvione che ha colpito la zona nei giorni precedenti. Per il club rossonero “la decisione deve essere considerata iniqua, incoerente e priva delle opportune e fondamentali giustificazioni, tenuto conto che in quei giorni erano state organizzate altre manifestazioni sportive a porte chiuse”. Anche la Lega Serie A probabilmente nella giornata di oggi presenterà ricorso con una pratica distinta rispetto a quella del club rossonero.

