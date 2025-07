Milan: Scaroni e Furlani a Milanello, fischi dai tifosi

agenzia

Primo allenamento con palla di Allegri, cartellone 'bentornato'

MILANO, 07 LUG – Il Milan inizia ufficialmente oggi la preparazione alla nuova stagione. Lo fa, dopo due giorni di test atletici, con il primo allenamento sul campo esterno alla presenza anche dell’ad, Giorgio Furlani, del presidente, Paolo Scaroni, entrambi fischiati dai tifosi presenti a Milanello. Non c’è il tifo organizzato che per il secondo anno non supporta la squadra nel giorno del raduno. E’ però il primo giorno del ritorno di Allegri accolto dai tifosi con un cartello “Bentornato Max”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA