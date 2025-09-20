Milan solido: Pulisic (doppietta) e Fofana travolgono l’Udinese

Sport

Prova convincente dei rossoneri in Friuli. Bianconeri mai pericolosi

Il Milan di Massimiliano Allegri travolge l’Udinese con un netto 3-0 nel match della quarta giornata di Serie A disputato in Friuli. Protagonista assoluto Christian Pulisic, autore di una doppietta decisiva, affiancato dal gol di Fofana che chiude i conti. Con questo successo, i rossoneri raggiungono quota 9 punti, in scia al Napoli e a un solo punto dalla Juventus, mentre i friulani restano a 7.

Alle prese con la squalifica, Allegri segue la partita dalla tribuna e schiera un attacco guidato da Gimenez e Pulisic, con Nkunku in panchina e l’assenza di Leao. Modric regista di centrocampo affiancato da Fofana e Rabiot, mentre tra i pali gioca Terracciano in assenza dell’infortunato Maignan. Runjaic punta sul tandem offensivo Davis-Iker Bravo, lasciando Zaniolo in panchina.

Il Milan parte subito aggressivo: al 3’ Pulisic impegna il portiere Sava con un tiro defilato. Al 19’ è Gimenez a creare pericolo, ma Sava chiude lo specchio. La partita resta equilibrata fino al 39’, quando un cross di Estupiñán, deviato da Kristensen, viene respinto da Sava solo per favorire Pulisic, che da pochi passi sigla l’1-0.

Nella ripresa il pressing rossonero porta presto al raddoppio: Pulisic recupera palla su Karlstrom, l’errore dell’avversario consente a Fofana di concludere in rete per lo 0-2. L’Udinese perde smalto e lascia spazi al Milan, che al 68’ con Rabiot trova Pulisic al centroarea; il numero 7 si gira rapidamente e firma il tris.

Nonostante l’ingresso di Zaniolo e qualche conclusione di Atta, l’Udinese non riesce a rendersi pericolosa. Nel finale il Milan sfiora il poker con un tiro di Estupiñán che sfiora il palo all’85’ e una diagonale di Rabiot nel recupero.