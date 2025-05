Milan: Tare ‘qui ci sono tante aspettative, ho le idee chiare’

agenzia

'Stagione deludente ma è fondamentale imparare dagli errori'

MILANO, 28 MAG – “Ho avuto modo di parlare a lungo con Giorgio Furlani e con Zlatan, ci siamo confrontati parecchio su tutte le dinamiche che riguardano questo club e questa situazione. Penso di avere idee chiare e dobbiamo essere pronti per realizzarle”: lo dice il nuovo ds del Milan, Igli Tare, in un’intervista a MilanTv. “Dobbiamo partire nella maniera giusta, le aspettative sono tante: è stata una stagione lunghissima – spiega Tare – e con tante delusioni. L’ho vissuta anche da fuori questa cosa: sono arrivato con idee chiare, con tanto entusiasmo e voglio trasmettere tutto all’ambiente milanista perché è fondamentale imparare dagli errori che sono stati fatti e cercare da oggi di partire con energia e voglia per far sì che il Milan torni a essere quello che abbiamo sempre visto nella sua storia”.

