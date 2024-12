Milan, ufficiale Sergio Conceicao sulla panchina al posto di Paulo Fonseca

serie A

L'ex giocatore di Lazio e Inter per sei anni ha allenato il Porto

Il Milan ha comunicato «di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra maschile a Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição fino al 30 giugno 2026. Il Milan rivolge un caloroso benvenuto a Sérgio e al suo staff, augurando un’esperienza ricca di successi e soddisfazioni».

Conceicao prende il posto di Paulo Fonseca che il Milan ha esonerato ieri sera dopo l’1 a 1 casalingo di San Siro contro la Roma.

Sergio Conceicao, è un portoghese nato a Coimbra il 15 novembre 1974. Alla prestigiosa e vincente carriera di calciatore (3 scudetti portoghesi, uno in Italia, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa con la Lazio), sta aggiungendo adesso quella di tecnico. Centrocampista di qualità, ha militato in Penafiel, Leca e Felgueiras, prima di approdare al Porto (1996-1998) e da lì fare il salto verso il nostro campionato: Lazio, Parma, Inter, ancora Lazio le squadre italiane, prima di rientrare al Porto, quindi Standard Liegi e per chiudere un anno in Kuwait con l’Al-Qadisiya, infine l’ultima esperienza prima del ritiro con il Paok Salonicco. Protagonista nella Nazionale portoghese con 12 reti in 56 presenze. Da allenatore, ha iniziato sulla panchina dell’Olhanense (2012), quindi l’Academica, nell’ordine ancora Braga, Vitoria Guimaraes, Nantes e Porto che ha guidato nelle ultime sei stagioni. Da allenatore ha portato a casa tre scudetti portoghesi e tre Supercoppe, 4 Coppe del Portogallo, 1 Coppa di Lega portoghese.

