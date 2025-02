Milano-Cortina -1 anno: Berruto,pensare a lascito infrastrutture

agenzia

L'ex tecnico nazionale volley: "Spero siano Giochi di pace"

ROMA, 04 FEB – “Questi saranno i primi Giochi dopo la modifica dell’art 33 della Costituzione che riconosce il valore educativo e sociale dello sport. Siamo molto concentrati sull’arrivo dei Giochi, ma sarà anche fondamentale pensare a quello che lasceranno in tema di infrastrutture. I grandi eventi sportivi servono anche ad aumentare la diffusione della pratica sportiva e ci sarà un impatto anche in tema di sostenibilità. Le Olimpiadi di Torino hanno lasciato anche situazioni non risolte, pensavo che la pista di bob, ad esempio, si potesse recuperare ma non è successo. Sarebbe anche meraviglioso vedere Milano-Cortina rilanciare quei valori che fanno riferimento alla pace, se l’Italia si distinguesse per far sì che questi Giochi siano della pace”. Così Mauro Berruto, Pd, segretario della commissione cultura della Camera, durante l’evento “Milano Cortina 2026: l’Italia e lo spirito olimpico”, promosso da Coca Cola e tenutosi al Centro Studi Americani a Roma. L’ex allenatore della nazionale italiana di pallavolo sottolinea ancora come “Milano-Cortina rappresenterà un momento storico per il nostro Paese. Sono torinese, ho vissuto le Olimpiadi vivendo una città che si è trasformata. Ho avuto l’onore di partecipare due volte alle Olimpiadi estive, prima ad Atene e poi a Londra. L’impatto agonistico fa parte della magia dei Giochi olimpici, di raccogliere un Paese intorno alle vicende di una squadra. Ma lo spirito olimpico – conclude – porta con sé anche tutto quel patrimonio agonistico che è inallenabile”.

