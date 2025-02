Milano-Cortina: Abodi, convinti di arrivare pronti

agenzia

'Ritardi? Questi 2 anni e mezzo sono serviti ad accelerare'

SANREMO, 14 FEB – “Siamo convinti di arrivare pronti, quando dovremmo esser pronti”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi oggi a Casa Sanremo, a margine di un incontro con gli studenti dal titolo “Lo sport in liguria è salute, inclusione, connessione”, organizzato nell’ambito di Liguria 2025 Regione Europea dello sport. Il riferimento è ai preparativi per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, che stanno affrontando diverse sfide legate a ritardi e aumenti dei costi in alcune infrastrutture chiave. “Con i ritardi sappiamo convivere nella misura in cui non ci arrendiamo, ma li abbiamo forse più trovati allora, che riscontrati oggi. Questi quasi due anni e mezzo sono serviti per accelerare”, ha aggiunto Abodi. “Ho sempre detto che il tempo non ci è stato amico – la sua conclusione – adesso abbiamo iniziato a familiarizzare con il tempo e siamo convinti di arrivare pronti, quando dovremo esser pronti”. Presenti all’incontro anche due stelle liguri dello sport presenti ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, Chiara Rebagliati e Amanda Embriaco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA