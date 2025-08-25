Milano-Cortina, Abodi: sfida riguarda anche eredità che lasciamo

agenzia

'Appuntamento con la storia, l'Italia sarà pronta'

RIMINI, 25 AGO – La “sfida” delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 riguarda anche “ciò che si lascia” in eredità sul territorio, secondo il ministro dello Sport Andrea Abodi che è intervenuto oggi al Meeting di Rimini in un panel dedicato ai Giochi. “C’è il senso del raccolto dopo una semina organizzativa che riguarda i Giochi ma anche le infrastrutture” ha detto Abodi sottolineando che le Olimpiadi del 2026 sono “un appuntamento con la storia” con l’Italia “al centro del mondo. Questo nostro modello italiano sarà pronto quando sarà opportuno”.

