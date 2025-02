Milano-Cortina: Bach, l’Italia ha un patrimonio unico

agenzia

'Giochi in località iconiche e di tradizione sport invernali'

MILANO, 06 FEB – “Tutti ci aspettiamo delle Olimpiadi caratterizzate dalla passione dell’Italia per lo sport e metteranno in evidenza la cultura e il patrimonio unico dell’Italia”: è quanto ha detto Thomas Bach, presidente del Cio, nel corso di un evento a Milano a un anno dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Le olimpiadi “saranno in località iconiche e ricche di tradizione sportiva invernale”, ha aggiunto.

