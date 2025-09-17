Milano-Cortina: Cio, Israele rispetta la Carta Olimpica

agenzia

Dubi 'caso Russia e Bielorussia diverso, si discuterà a Parigi'

MILANO, 17 SET – “Israele rispetta la Carta Olimpica”. E’ la risposta del direttore esecutivo del Cio, Christophe Dubi, a chi gli chiede se è ipotizzabile un’esclusione degli atleti israeliani per le Olimpiadi di Milano-Cortina. “Il caso è diverso da quello di Russia e Bielorussia, di cui si discuterà a Parigi e di cui aspettiamo i risultati – aggiunge Dubi, durante la conferenza stampa del CoCom -. Su Israele e Palestina è un caso speciale perché abbiamo due comitati olimpici nazionali e entrambi ottemperano alla Carta Olimpica. Da un punto di vista sportivo, di cui siamo responsabili, sono due casi separati”.

