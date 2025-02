Milano-Cortina: Ledecka, fatemi competere in sci e snowboard

agenzia

Già oro nelle 2 discipline, nel 2026 scontro date. Appello ceca

SAALBACH, 08 FEB – Da Saalbach un appello in vista di Cortina. Lo fa Ester Ledecka, atleta ‘bionica’ della Repubblica Ceca, in passato medaglia d’oro olimpica sia nello sci alpino (in SuperG nel 2018, con degli ‘attrezzi’ ai piedi prestati dall’amica Mikaela Shiffrin) sia nello snowboard, e oggi terza nella discesa libera dei Mondiali di Saalbach. “Non male per una snowboarder!”, il commento oggi di Ledecka che l’anno prossimo vorrebbe tentare un’impresa unica, ovvero andare a medaglia, e possibilmente vincere, in entrambi gli sport ‘bianchi’ che pratica. Ma il programma di Milano/Cortina 2026 prevede che lo slalom gigante parallelo di snowboard e la discesa libera di sci femminile, ovvero le sue gare, sono in calendario nello stesso giorno, in località diverse e a poche ore di distanza l’una dall’altra. Così’ Ledecka ha già fatto richiesta al Cio di un cambio di date e ora, da Saalbach, lancia un appello al Cio stesso e agli organizzatori dei Giochi in Italia.”Spero che mi se ne occupino – le parole della 29enne Ledecka -, e che mi diano la possibilità di provarci anche a Cortina, perché sarei davvero onorata e felice di poter mettere in scena questo spettacolo unico, e di poter gareggiare all’Olimpiade sia nello sci che nello snowboard”. “È il mio sogno più grande – ha detto ancora – e credo davvero di poter entrare nella classifica dei migliori in entrambe queste discipline. Insomma, vorrei avere la possibilità di dimostrarlo. Credo di essere una discreta sciatrice e anche una brava snowboarder: è meglio per me, ma tutto ciò richiede anche molto lavoro”. In attesa di vedere se la sua richiesta verrà esaudita, Ledecka dopo i Mondiali di sci alpino a Saalbach, prenderà parte anche a quelli di snowboard, in programma dal 16 al 30 marzo in Svizzera.

