Milano-Cortina: Malagò, progetto ambizioso e complesso

A Milano il World Press Briefing con 200 giornalisti

MILANO, 21 NOV – “Il nostro progetto è ambizioso e complesso, dev’essere spiegato per quello che è al mondo”: è quanto ha detto il presidente del Coni e della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò nel suo intervento al World Press Briefing per le Olimpiadi invernali in corso a Milano a cui partecipano oltre 200 giornalisti provenienti da tutto il mondo. Malagò ha spiegato che i giochi di Milano-Cortina sono “uno straordinario evento e un evento per la comunicazione globale, di cui i media non sono solo un player ma una parte indispensabile”, oltre che “un’ooportunita per l’Italia per crescere’ “Il nostro obiettivo è di rendere il vostro lavoro più facile e organizzato”, ha concluso Malagò rivolgendosi ai giornalisti arrivati a Milano.

