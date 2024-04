Milano-Cortina: Malagò, ‘ritardi? il piano B esiste già’

agenzia

La speranza è che non si debba entrare in questo ordine di idee

MILANO, 25 MAR – “Ci sono sempre dei piani B, che sono pronti e predisposti, nella speranza che non si debba mai entrare in questo ordine di idee. Ma questo succede quasi sempre, in quasi tutte le manifestazioni sportive. Questo è un dato di fatto”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, intervenuto a margine della tavola rotonda “Impianti ed infrastrutture sportive: attori e processi – L’esperienza delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026” organizzata da ADVANT Nctm. “Se non si riuscisse a realizzare la pista da bob in tempo? È molto semplice, bisognerà andare in una di quelle che sono funzionanti”.

