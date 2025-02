Milano-Cortina: Malagò ‘sogno venti medaglie ma è difficile’

agenzia

N.1 Coni: 'obiettivo comunque fare meglio di Pechino'

ROMA, 17 FEB – “Puntiamo a migliorare quello che fu un risultato semi record a Pechino (17 medaglie, ndr). Solo una volta nella nostra storia facemmo meglio”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commenta le chance di medaglia dell’Italia ai Giochi di Milano-Cortina durante la conferenza post Giunta. “Il sogno è arrivare in doppia cifra con il 2 davanti, ma è molto complicato – ha aggiunto -. Essere qualificati di diritto come paese ospitante non credo ci porterà un valore aggiunto”. Inoltre l’Italia ha vinto il medagliere degli EYOF invernali per la prima della sua storia con 16 metalli: 7 ori, 6 argenti e 3 bronzi.

