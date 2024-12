Milano-Cortina: Meloni ‘Italia sarà all’altezza della sfida’

agenzia

'Sinergia e gioco di squadra per rispettare tempi'

ROMA, 16 DIC – “Sinergia, collaborazione e gioco di squadra: elementi necessari e decisivi al sistema Italia per rispettare la tabella di marcia per la celebrazione nel 2026 dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina e dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, e per dare il giusto supporto alle Universiadi invernali e ai Giochi mondiali invernali di Special Olympics, in programma nel 2025 in Piemonte”. Lo dice la premier, Giorgia Meloni, in un messaggio inviato per la cerimonia dei Collari d’Oro del Coni all’Auditorium Parco della Musica di Roma. “C’è ancora tanto lavoro da fare, ma io sono convinta che l’Italia saprà dimostrare, ancora una volta, di essere all’altezza della sfida e di saper accogliere, organizzare e ospitare grandi eventi – ha spiegato Meloni -. Abbiamo davanti a noi una doppia opportunità: conquistare nuovi e ambiziosi traguardi a livello agonistico, e affermare la specificità e la forza di un modello sportivo tutto italiano, che crea valore sociale e ha un impatto positivo sulle persone e sulle comunità”.

