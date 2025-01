Milano-Cortina: meno 1 anno a Giochi, 6 febbraio è festa Livigno

agenzia

Grande curiosità per lo spettacolo inedito dei Kataklò

ROMA, 17 GEN – L’aria olimpica si respira già a pieni polmoni, in una Livigno completamente imbiancata e funzionante a pieno regime su tutti gli impianti e su tutte le piste. Mentre i turisti, gli appassionati degli sport invernali e gli atleti che hanno raggiunto la località si godono le eccellenti strutture del Piccolo Tibet, infatti, la macchina organizzativa dei Giochi Olimpici del 2026 procede a passo spedito, scandendo le tappe di avvicinamento alla tanto attesa accensione del braciere. Un’elettricità che attraversa tutto il paese e che dà a questo inverno un sapore speciale, da vero e proprio sabato del villaggio. In particolare, il percorso verso le Olimpiadi di casa si è fatto ancora più tangibile l’11 dicembre 2024 quando, alla presenza di alcune tra le più alte cariche dello Stato e del territorio, è stata consegnata la prima venue in assoluto tra quelle che ospiteranno i Giochi italiani, la “Livigno Aerials & Moguls”. Una struttura imponente, situata presso Carosello 3000, e che insieme al “Livigno Snow Park” presso la ski-area del Mottolino, a Casa Italia presso l’Aquagranda e al Villaggio Olimpico, allestito utilizzando strutture alberghiere già esistenti, costituirà il cuore pulsante di tutta l’esperienza a Cinque Cerchi di Livigno. Una venue, la “Livigno Aerials & Moguls” che già in questo 2025 sarà protagonista di un assaggio di Giochi, ospitando i test event di marzo. Dall’8 al 14 marzo, infatti, sulla pista Olimpica si terranno le Finali di Coppa del Mondo delle specialità Aerials, Moguls e Dual Moguls: degli eventi di grande importanza sportiva e tecnica, che potrebbero essere decisivi nell’assegnare le sfere di cristallo di specialità, e che cadono una settimana prima dei Campionati del Mondo di specialità, il momento più importante della stagione. Quella che vivremo in quel di Livigno, quindi, sarà una vera prova generale per i Giochi del 2026, in cui sarà possibile testare tutte le aree funzionali legate all’Olimpiade, e non soltanto le piste in sé. Un ulteriore, attesissimo, appuntamento di questo count-down a Cinque Cerchi sarà lo spettacolo “Circles, il viaggio dei Giochi”, uno show inedito ed esclusivo, in cartellone con 5 repliche, per celebrare il “meno un anno” ai Giochi, il 5, 6 e 7 febbraio 2025 alle ore 21.00. La direzione artistica dello spettacolo, adatto a tutte le età, è affidata a Jacopo Pozzi, autore, ed a Giulia Staccioli, fondatrice di Kataklò Athletic Dance Theatre, una grande eccellenza italiana, che dal 1995 porta sui palcoscenici più importanti al Mondo, il linguaggio dello sport applicato al teatro contemporaneo. Già protagonisti di decine di eventi internazionali, tra cui la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006, i Giochi di Pechino 2008 e quelli di Parigi 2024, i Kataklò porteranno sul palco, realizzato per l’occasione in un contesto fiabesco, nel bel mezzo della natura livignasca, una narrativa ricercata, accompagnando gli spettatori in un viaggio dall’origine del gioco e dello sport, fino alle porte delle Olimpiadi. Un’occasione da non perdere, ad ingresso gratuito (previa prenotazione obbligatoria a questo sito), fino ad esaurimento posti e con versione inglese disponibile in loco.

