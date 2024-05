Milano-Cortina: Pancalli ‘i ritardi fanno parte del Paese’

agenzia

N.1 Cip 'ma sul piano sportivo rispetteremo i tempi'

ROMA, 20 MAG – “Distinguiamo ciò che è di competenza della Simico rispetto a quelle che sono le responsabilità della fondazione. I ritardi fanno parte di questo paese, non mi sorprendo di nulla. Tante opere probabilmente non finiranno per il 2026. Ma tutto quello che è indispensabile per i giochi, sul lato sportivo, sarà rispettato nei tempi. Alla fine le cose verranno fatte e bene”. Lo ha detto il presidente del Cip, Luca Pancalli, a margine dell’evento al Foro Italico commentando i ritardi di Milano-Cortina. Sui 100 giorni alle Paralimpiadi di Parigi ha invece aggiunto: ” C’è tanta emozione e la consapevolezza che abbiamo lavorato bene. Il livello delle paralimpiadi cresce in modo spasmodico, ma io sono moderatamente ottimista”.

