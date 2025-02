Milano Cortina: sabotaggio a pista bob, Saldini ‘irrispettoso’

agenzia

Staccato un tubo di refrigerazione. Già presentata una denuncia

ROMA, 21 FEB – Sabotaggio nel corso della notte alla pista di bob, skeleton e slittino di Cortina d’Ampezzo, in costruzione per i Giochi. Lo denuncia il comitato che si occupa delle infrastrutture della prossima Olimpiade invernale, spiegando che “un tubo di refrigerazione è stato staccato e ritrovato in mezzo alla strada, bloccando la circolazione stradale e creando notevoli disagi ai lavori del cantiere dei Giochi olimpici e paralimpici Milano Cortina 2026, anche in vista del sopralluogo del Cio, previsto per lunedì 24 febbraio”. Il fatto è stato denunciato alle autorità di competenza dal Commissario di Governo, Fabio Saldini. “Un atto irrispettoso che mette in difficoltà chi lavora giorno e notte”, ha detto Saldini.

