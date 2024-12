Milano-Cortina: Sala, su extra costi opere si trovi soluzione

agenzia

Il sindaco, 'con i tempi siamo tranquilli'

MILANO, 11 DIC – Gli extra costi per la realizzazione delle opere di Milano e Cortina 2026 “sono circa 100 milioni di euro tra tutto, il governo lo sa, non è un problema enorme rispetto al costo delle Olimpiadi. Però dobbiamo trovare una formula”. Lo ha ribadito il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo alla presentazione del libro Photoansa 2024 al Belvedere di Palazzo Lombardia. Il primo cittadino auspica che il governo possa dare una mano su questo, “stiamo cercando di trovare una formula, ad oggi non abbiamo ancora conferma”, ha aggiunto. Sala ha paragonato la vicenda delle Olimpiadi a quella di Expo, dove grazie anche alla figura di un commissario straordinario, cioè lui, le operazioni si sono velocizzate. “Orami è tardi purtroppo” per un commissario dei Giochi, “ormai dobbiamo solamente sperare che la mia forza e quella del presidente lombardo Attilio Fontana uniti – ha detto -, ci possa permettere di trovare una formula per aiutare chi sta costruendo il PalaItalia e il Villaggio olimpico”, soggetti ad extra costi. “Questi grandi eventi come le Olimpiadi sono più complicati di Expo, qui bisogna mettere insieme più istituzioni, poi c’è il Coni, il Cio. Ma siamo abbastanza tranquilli sul fatto che ci si arrivi con i tempi – ha concluso -. Mi hanno mandato le ultime foto dello stato di avanzamento del palazzetto di Santa Giulia e certamente ha fatto dei progressi enormi in queste ultime settimane e mesi”.

