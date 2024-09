Milano-Cortina: Sinner ambassador ‘Io tedoforo? Mi piacerebbe’

agenzia

Il n.1 del tennis 'le Olimpiadi sono l'evento più importante'

MILANO, 19 SET – “Io tedoforo per Milano-Cortina 2026? Mi piacerebbe ma sono domande a cui non possiamo ancora rispondere. Mi farebbe piacere fare parte in qualche modo delle Olimpiadi: lo sport mi ha dato davvero tanto, l’adrenalina che mi ha dato lo sci non l’ho ancora ricevuta da altre cose. Ho una grande connessione con l’inverno. Mi piacerebbe vedere il gigante, la discesa libera ma solo da fuori perché quando sciavo avevo paura”. Lo dice Jannik Sinner durante la conferenza della sua presentazione come ambassador della squadra dei volontari per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il numero uno del tennis mondiale torna anche sulla sua mancata partecipazione a Parigi a causa della tonsillite: “Le Olimpiadi per me quest’anno erano l’obiettivo più grande, ma purtroppo non sono riuscito ad andarci. Ma è l’evento più importante per ogni sportivo”.

