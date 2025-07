Milano-Cortina: svelate a Venezia le medaglie olimpiche

agenzia

Un cerchio diviso a metà con i cinque cerchi nel mezzo

VENEZIA, 15 LUG – Un cerchio diviso a metà con i cinque cerchi al centro, del peso di 506 grammi, con la Scritta “Milano Cortina 2026” che corre sulla corona laterale. Sono le medaglie dei giochi olimpici e paralimpici 2026, svelate da poco a Venezia davanti ad autorità e sportivi. La loro composizione – come ha spiegato il presidente della Fondazione, Giovanni Malagò – è di 500 grammi d’argenti, più 6 d’oro (per le medaglie d’oro), argento e rame (per quelle di bronzo). A portarle nella sala di Palazzo Balbi sono state Federica Pellegrini, campionessa olimpica, e Francesca Porcellato, doppio oro paralimpico

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA