Milano-Cortina: TechnoAlpin sarà Official Supporter

Gummerer: 'know-how tecnologico e impegno per l'ambiente'

MILANO, 25 MAR – TechnoAlpin, il gruppo specializzato nell’innevamento diventa partner di Milano Cortina 2026 e sarà Official Supporter della manifestazione. “La forte attenzione all’efficienza energetica e all’innovazione tecnologica ci consente di instaurare una collaborazione fondata sulla condivisione di valori e visioni” commenta Nevio Devidé, chief revenue officer di Milano Cortina 2026. “Questa partnership sottolinea non solo il nostro know-how tecnologico, ma anche il nostro impegno per soluzioni sostenibili ed efficienti che soddisfano i più alti standard dello sport internazionale” sottolinea Erich Gummerer, ceo di TechnoAlpin. Fondata nel 1990, TechnoAlpin è presente in 13 paesi con 16 filiali e oltre 700 dipendenti. Con la firma dell’accordo debutta nel mondo Olimpico e Paralimpico, “un passaggio significativo per l’azienda che desidera ampliare la propria visione e abbracciare i valori” dei cinque cerchi. TechnoAlpin, con circa 8 milioni di budget destinati all’innovazione, punta a “sviluppare tecnologie a basso consumo energetico e idrico per ridurre l’impatto degli impianti di innevamento, con aria e acqua e non prevedono l’utilizzo di additivi chimici” spiega una nota.

