Milano-Cortina: Varnier, da Parigi una carica d’entusiasmo

agenzia

Il Ceo delle Olimpiadi invernali 2026: "Parte il rush finale"

PARIGI, 07 AGO – “Quando i riflettori si spegneranno su Parigi, di fatto si accenderanno su di noi. Le Olimpiadi parigine ci hanno dato una carica d’entusiasmo e di energia che ci sarà molto utile in questo nostro rush finale di un anno e mezzo”. Così Andrea Varnier, Ceo di Milano Cortina 2026. “Era importante esserci, perché – aggiunge – le Olimpiadi sono state senza pubblico per due edizioni, una estiva e una invernale, per cui era necessario vedere come il pubblico a livello globale reagisse di nuovo alle Olimpiadi. Vediamo che il risultato è straordinario, per cui siamo pronti ad affrontare da settembre un evento molto grande, fatto di tanti pezzi, diverse complessità e sappiamo che incontreremo alcune ‘salite importanti’ nei prossimi mesi, però abbiamo una bella squadra e credo che potremo affrontare questi ultimi 18 mesi con la giusta tensione, con la giusta preoccupazione, ma anche con molta fiducia di poter fare bene”, conclude il Ceo di Milano Cortina 2026.

