Milano-Cortina:Abodi, privilegio vedere pista bob realizzata

Oggi il ministro ha potuto anche testarla in prima persona

ROMA, 08 APR – Il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, oggi a Cortina, oltre a vedere operativo l’impianto da bob per i prossimi Giochi invernali (che ha ottenuto la pre-omologazione qualche giorno fa), ha provato in prima persona la pista cimentandosi nella disciplina del bob a 4 insieme ai campioni azzurri Patrick Baumgartner e Robert Mircea, rispettivamente pilota e frenatore, e a Fabio Saldini, il Commissario di Governo e AD di Società Infrastrutture Milano-Cortina 2026. “Che esperienza fantastica – dichiara Abodi in una nota -, il privilegio non soltanto di vedere realizzata questa pista in un tempo straordinario, ma di averla vissuta: è una gioia, è un minuto che dura un’ora, un giorno, che sembra non finire mai, ma quando è finito vorresti ricominciare”. Abodi poi conclude: “Contagioso anche l’entusiasmo degli atleti che hanno manifestato tutto il loro orgoglio e l’apprezzamento nel potersi allenare finalmente su una pista in Italia, che sarà motivo di vanto olimpico e diventerà un riferimento per la scuola italiana delle tre discipline, ma anche per atleti e atlete che arriveranno da tutto il mondo. Che bello!”.

