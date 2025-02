Milano: Gimenez ‘sognavo il gol, con Feyenoord sarà dura’

agenzia

L'attaccante 'vogliamo passare il turno, daremo il meglio'

MILANO, 15 FEB – “Sono molto contento, è quello che sognavo. I miei compagni mi hanno aiutato a segnare, la cosa più importante era la vittoria”: lo dice Santiago Gimenez dopo il suo primo gol segnato a San Siro che vale per il Milan la vittoria sul Verona. Martedì per i rossoneri ci sarà la sfida di ritorno contro il Feyenoord. “Sarà difficile. Vogliamo passare il turno – promette il messicano a Sky -, siamo il Milan e siamo pronti per dare il meglio di noi. Joao Felix? Ci intendiamo bene in campo. Io gli ho già fatto un assist, ora tocca a lui”, racconta con un sorriso.

