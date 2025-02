Milano-Sanremo: partenza da Pavia per le prossime 3 edizioni

agenzia

Presentata la corsa n.116, in programma il 22 marzo

PAVIA, 12 FEB – Anche le prossime tre edizioni della Milano-Sanremo, la prima classica ‘Monumento’ della stagione del ciclismo internazionale, scatterà da Pavia, così come era avvenuto anche lo scorso anno. L’annuncio è stato dato oggi in Comune, in occasione della conferenza stampa di presentazione della 116/a edizione, in programma sabato 22 marzo. La conferma della sede di partenza sino al 2027 è stata possibile grazie all’accordo tra RCS Sport, il Comune, la Camera di Commercio e la Provincia di Pavia. RTL 102.5 sarà la radio ufficiale dell’evento. La Milano-Sanremo 2025 partirà da Pavia e punterà a nord in direzione Milano per raggiunge la Certosa (Pavia) dove si immetterà nel percorso tradizionale. Si toccheranno anche Casteggio (Pavia) e Voghera (Pavia) prima di una ulteriore divagazione nel territorio provinciale raggiungendo Rivanazzano (Pavia) e Salice Terme (Pavia), per rientrare nel percorso classico a Tortona (Alessandria) e da lì seguirlo fino all’arrivo ripercorrendo la strada che per più di 110 anni ha collegato Milano con la riviera di Ponente. “La Milano-Sanremo è una delle corse più affascinanti e leggendarie del ciclismo mondiale – ha dichiarato Mauro Vegni, direttore dell’Area Ciclismo di RCS Sport -. È la Classicissima di primavera, la prima Monumento della stagione, una sfida che da oltre un secolo mette alla prova i più grandi campioni del nostro sport. Anche quest’anno, e nelle prossime due edizioni, sarà Pavia ad ospitarne la partenza, a seguito del grande successo del 2024”. “La corsa non sarà solo un evento sportivo, ma anche un volàno di promozione per Pavia e per il suo territorio – ha aggiunto il sindaco di Pavia Michele Lissia -. Sono certo che la Milano Sanremo 2025 donerà a tutti il consueto grande spettacolo, e per la nostra città costituirà una vetrina importantissima per far conoscere i propri tesori”.

