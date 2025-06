agenzia

14 giugno finale italiana gara internazionale di street dance

ROMA, 10 GIU – Milano torna a ballare con il Red Bull Dance Your Style. Sabato 14 giugno, Piazza Città di Lombardia diventa il cuore pulsante della street culture italiana: ecco la competizione di street dance 1vs1 che infiamma le piazze di tutto il mondo. Nessuna giuria, nessuna coreografia preimpostata, solo il talento che permette di improvvisare e interpretare con il proprio stile le hit proposte a sorpresa dal dj: il verdetto lo dà il pubblico. In palio, un sogno a stelle e strisce — il biglietto per la World Final di Los Angeles, l’11 ottobre 2025. Il format, ormai cult a livello globale, torna con la sua formula spettacolare: sfide uno contro uno, libertà totale di interpretazione e movimento su una base musicale selezionata a sorpresa dal dj. I ballerini si esibiranno infatti ciascuno con il proprio stile: Hip Hop, House, Locking, Popping, Waacking e altro ancora. A decretare il vincitore di ogni match sarà solo e soltanto il pubblico, armato delle ormai iconiche card rosse e blu. I PROTAGONISTI: 12 TALENTI IN GARA E 4 POSTI ANCORA DA ASSEGNARE A sfidarsi nella National Final saranno 16 ballerini, di cui 12 wildcard già ufficializzate, tra i nomi più promettenti della street dance italiana: Daniele Lardieri aka Little D Dudu Jeridi aka Dudù Davide Mileto aka Liro Carolina De Almeida aka Carol Anna Donati aka Anna Beat Gabriele Cesaretti aka Cesa Alessandro Boriotti aka Baymax Giulia Serra aka Fairy Diva Leonardo Marmolejos aka Lyòn Tempo Francesco Balido aka B-Frenk Siria Barsanti aka Sirya Maria Chiara Fasano aka Babì Gli ultimi 4 posti saranno assegnati nel pomeriggio di sabato 14 giugno tramite Open Qualifier aperto a tutti i dancers che si saranno registrati su redbull.com/danceyourstyle.

