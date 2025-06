Mimmo Toscano resta sulla panchina del Catania: arriva la conferma della società

SERIE C

Il vice presidente Grella ha ufficialmente comunicato la permanenza del tecnico sulla panchina rossazzurra per la prossima stagione

Mimmo Toscano rimarrà alla guida del Catania. Lo ha ribadito il vice presidente Grella dopo che il nostro giornale aveva anticipato la conferma del tecnico sulla panchina della squadra etnea.

Il dirigente ha parlato durante la manifestazione per ricordare la speaker Stefania Sberna alla quale è stato dedicato un murale.

A margine della cerimonia che si è tenuta in mattinata, il vice presidente rossazzurro ha confermato le indiscrezioni sul futuro dell’allenatore calabrese che aveva incontrato ieri in sede: “Toscano? Non era in discussione, se non le linee guida, le sue esigenze e pensieri naturali sulla stagione fatta in un club ambizioso, con un allenatore ambizioso. Io devo fare il mio lavoro, rappresento la famiglia Pelligra per far sì che il club duri a lungo. Abbiamo fatto dei begli incontri e sulla conferma di Mimmo non avevo dubbi».