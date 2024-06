Mimmo Toscano si presenta: «Ecco come sarà il mio Catania»

SERIE c

Il nuovo tecnico ha firmato un biennale con l'opzione per il terzo: «Questa città non c'entra con la serie C»

Ad accogliere Mimmo Toscano in quello che è stato il suo primo giorno ufficiale da allenatore del Catania è arrivato in città anche Ross Pelligra. Toccata e fuga per il presidente: «Ma volevo esserci, è un momento importante per la vita della società» ha ammesso il patron.

Toscano – che ha firmato un accordo biennale con opzione per il terzo anno – si è presentato alla città con una promessa: «Lavoro, impegno, senso di appartenenza». L’ex guida del Cesena ha, tra l’altro, detto durante l’ora abbondante di confronto con i giornalisti: «Mi piacciono le sfide, Catania è una città bella sul piano estetico, ma se parliamo di calcio ha una tradizione che non devo certo scoprire adesso. Parteciperemo alla Serie C, ma questa è una realtà di ben altro livello».

L’idea di gioco parte da un 3-5-2 che può variare a se«conda del mercato che verrà portato avanti dal ds Faggiano, presente alla conferenza al pari del vice presidente e Ad Vincenzo Grella: «I numeri sono per i giornalisti, a me interessa cucire l’abito giusto alla squadra – ha ribadito Toscano – e formare un organico di uomini prima che di giocatori. Sul piano mentale dobbiamo essere forti perchè affronteremo un campionato complicatissimo. Arriveranno i momenti difficili, dovremo essere abili a superarli tutti insieme».

Toscano, riferendosi all’entusiasmo dei tifosi che lo hanno atteso a lungo, ha focalizzato il suo discorso sul pubblico: «L’ambizione del club e l’entusiasmo della gente saranno i nostri punti fermi e l’entusiasmo lo alimenti con una squadra che possa fare immedesimare il tifoso».

Lo staff è stato quasi definito. Il vice allenatore sarà Michele Napoli, il preparatore atletico Andrea Nocera, il collaboratore tecnico sarà Leo Vanzetto, il preparatore dei portieri Angelo Porracchio.