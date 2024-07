Minisini si ritira ‘mi sono fatto troppo male per lo sport’

agenzia

L'azzurro del sincro: 'I campionati italiani la mia ultima gara'

ROMA, 16 LUG – “Mi sono fatto tanto male per questo sport e adesso semplicemente non sono più disposto a farlo. I Campionati Italiani Assoluti saranno la mia ultima competizione da atleta”. Giorgio Minisini, l’azzurro plurimedagliato del nuoto artistico, annuncia così la fine della sua carriera. “Volevo davvero l’Olimpiade, e la volevo così tanto da essere disposto a continuare a praticare un’attività che non mi dava ormai nessun piacere – ha sottolineato l’atleta. escluso dai Giochi di Parigi al via tra pochi giorni – se non quello di sapere che forse, alla fine del tunnel, ci sarebbero stati cinque cerchi a dare un senso a tutto”.

